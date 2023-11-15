Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что существуют специальные компании, которые занимаются техобслуживанием труб в домах.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Сегодня «Облгаз» отвечает лишь за те трубы, которые подводят голубое топливо к дому, а уже труба, которая находится в самом доме, за нее никто не отвечает, ее никто не обслуживает. Для того, чтобы следить за состоянием внутридомовой трубы, существуют специальные компании», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, с этими компаниями необходимо заключать договора, и этим должен заниматься не «Облгаз», а непосредственно жильцы домов. Как отметила Эльвира Кириленко, люди, которые живут в частных домах, всегда этот вопрос вынуждены решать самостоятельно.

«Людям, которые живут в квартирах, тоже нужно заключать договора самостоятельно. Поскольку рынок дает право выбора, то можно выбирать любую компанию, которая может заниматься техобслуживанием труб в доме, то есть не обязательно выбирать свой же «Облгаз»», - заявила Эльвира Кириленко.

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