Политический психолог Олег Хомяк объяснил, что темная сторона души – это не зло внутри нас, а вытесненные ее аспекты, куда мы не светим своим сознанием.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Прежде всего гость программы отмечает, то темная сторона души темная не в том смысле, что в каждом из нас есть свет и тьма, добро и зло, нет, здесь совершенно другой смысл.

«Сознание символически – это всегда свет, свет сознания, ясность, свет как метафора того, что ты светишь и все видишь. То есть сознание – свет, в этом смысле Бог – свет, это и есть божественная составляющая души, а душа - это все, что связано с эмоциями, переживаниями, некий такой комплекс. Получается, то там, где ты видишь, эти аспекты психики, души светлые», - рассказывает Олег Хомяк.

А вот там, куда ты не смотришь, объясняет он, будет то, что называется вытисненной частью, нежелаемой частью души, это то, что ты не хочешь проявлять, например, какие-то постыдные импульсы или желания. Это темная часть души, констатирует эксперт, но она не по натуре темная, а потому что, что мы ее отвергаем, не светим туда, вот она и, получается, в темноте.

«В этом смысле темная сторона души, чтобы не возникло иллюзий, что есть какое-то зло, которое в нас живет, оно само по себе и нам нужно с ним договориться. Нет, темная сторона души та, куда я не смотрю. Куда я не смотрю? Это там, где боль, это первое основание, но боль, естественно, не физическая, а психологическая, унижение, отторжение, нелюбимость и так далее, бесценность, все негативные вещи», - объясняет Олег Хомяк.

Как сообщала Politeka, Хомяк рассказал, что Бог – это предельный уровень нашей реальности, но этот уровень находится в нашем уме, то есть это и есть наша природа.

Также Politeka писала о том, что Хомяк объяснил, как работает этика добра и зла в повседневной жизни.