Журналист Эдуард Глеза сообщил, что в ТЦК должны подать списки всех юношей, которым в следующем году исполнится 17 лет.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«В интернете сейчас много заголовков, что до 1 декабря все работодатели должны были подать списки призывников в ТЦК. Да, 1 декабря в постановлении правительства тоже есть, но в несколько ином контексте. К этой дате учреждения должны подать списки мужчин, подлежащих приписке к призывным участкам», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, речь идет о тех, кому в 2024 году исполнится 17 лет. То есть, как отметил Эдуард Глеза, списки призывников должны до 1 декабря подать только те предприятия, где работают юноши 2007 года рождения.

«Но вряд ли такие есть. А если и есть, то точно их немного. Поэтому очевидно, что соответствующие списки будут формировать учебные заведения, как того требует законодательство. Кстати, в список включаются все юноши, которым в следующем году исполнится 17 лет, независимо от состояния здоровья, гражданства, отбывания наказаний и фактического места жительства», - заявил Эдуард Глеза.

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