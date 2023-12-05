В опросе КМИС приняли участие 805 респондентов-киевлян от 18 лет, которые на данный момент проживали и были зарегистрированы в столице. Сам опрос провели в форме телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Как отметили в КМИС, сейчас выборы не планируются, но респондентам предложили список из 9 потенциальных кандидатов на пост мэра, кроме того, они могли указать свои варианты. Согласно результатам, наибольшая поддержка у В. Кличко (29% среди всех респондентов и 53% среди определившихся с выбором»), далее - А. Ильенко (6,4% и 11,6%), И. Верещук (5,5% и 9,9%), Н. Томенко (4,7% и 8,5%), М. Порошенко (4,6% и 8,3%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

«В городе высокая часть тех, кто имеет неопределенные взгляды. Кроме этого, как и в предыдущие годы, открытым вопросом является, кто будет пытаться конкурировать с Кличко» - исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

В то же время столичный телеграм-канал провел собственный опрос и получил другие результаты: В. Кличко – 33%, Н. Томенко – 9%, О. Доний – 7%, И. Верещук – 6%, М. Порошенко – 4%, А. Ильенко – 3%, далее – С. Гусовский, А. Ткаченко и М. Поживанов. В то же время вообще за другого кандидата проголосовали бы 36% опрошенных.

Как сообщала Politeka, Гайдай сообщил, что на оккупированной части Луганской области были мирные митинги людей, желающих обратно в Украину.

Также Politeka писала о том, что Стелла рассказала, кто помогает ВСУ наносить успешные удары по россиянам на оккупированных территориях.





