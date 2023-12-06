Киевский международный институт социологии и столичные телеграмма-каналы провели опрос среди киевлян и выяснили, кому они отдадут свои голоса, если будут проходить выборы мэра города.

Опрос КМИС проходил с помощью телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, участие приняли 805 респондентов в возрасте от 18 лет, которые на данный момент проживали и были зарегистрированы в столице.

В КМИС отметили, что, хотя выборы в Киеве пока не планируются, но респонденты выбрали из списка в 9 человек кандидата, которого они хотели бы видеть своим мэром. Можно также указать свой вариант.

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, большая доля киевлян еще не определилась с выбором, но по-прежнему остается вопрос, а кто будет конкурировать с действующим мэром В. Кличко.

Опрос также провел телеграмм-канал «Украина 24/7 – новости», он получил другие результаты:

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Также Politeka писала о том, что КМИС провел опрос общественного мнения киевлян по поводу кандидатов на должность городского головы, также свой опрос провели тг-каналы.





