Опрос КМИС проходил с помощью телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, участие приняли 805 респондентов в возрасте от 18 лет, которые на данный момент проживали и были зарегистрированы в столице.
В КМИС отметили, что, хотя выборы в Киеве пока не планируются, но респонденты выбрали из списка в 9 человек кандидата, которого они хотели бы видеть своим мэром. Можно также указать свой вариант.
По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, большая доля киевлян еще не определилась с выбором, но по-прежнему остается вопрос, а кто будет конкурировать с действующим мэром В. Кличко.
Опрос также провел телеграмм-канал «Украина 24/7 – новости», он получил другие результаты:
Как сообщала Politeka, Волков рассказал, как изменились правила ввоза гуманитарки.
Также Politeka писала о том, что КМИС провел опрос общественного мнения киевлян по поводу кандидатов на должность городского головы, также свой опрос провели тг-каналы.