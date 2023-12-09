Актер Богдан Бенюк объяснил, что магия театра состоит в том, что здесь каждый раз по-новому рождается жизнь, здесь рождается прекрасное, что привлекает людей.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«В Театральном институте высокий конкурс и это ежегодно. Во время полномасштабного вторжения 2022 казалось, что у нас конкурс будет не в прямом (ред. – формате), не будут приходить к нам, а только по скайпу сможем это сделать. Оказалось, нет, приходили, все очень хорошо», - отмечает Богдан Бенюк.

По его словам, по крайней мере 7-8 человек на место есть, особенно девушки преимущественно, а парни до искусства потихоньку доходят. Как рассказывает актер, когда даже стоит декорация на сцене, там есть небольшая щель и можно подсматривать, кто уже в зале есть, и ты видишь, что в зале подавляющее большинство женщин.

«Не будь женщин, не было бы театрального искусства в Украине. Она притянет своего мужчину, женщины стремятся к тому прекрасному, которое рождается здесь», – подчеркивает Богдан Бенюк.

Как он объясняет, в театр ходят, потому что здесь каждый раз по-новому жизнь рождается, в полуметре от тебя какой-то артист и что-то происходит на сцене. К тому же, добавляет гость программы, бывает, ты приходишь по несколько раз на тот же спектакль и вдруг видишь, что там он иной, не такой, как был в прошлый раз, ты для себя открываешь другое пространство, в этом как раз и магия театра существует. В то же время кино, отмечает он, это фиксация, а в театре все время все рождается по-новому.

Как сообщала Politeka, Биркадзе предупредил, что скоро россия возобновит свои массированные обстрелы, но вероятность блекаута – 10-15%.

Также Politeka писала о том, что Атаманова сообщила, что пути за 2 года он примет участие в великолепной траурной процессии на Красной площади.





