Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что неожиданный ремонт метро в Киеве еще раз доказывает тот факт, что люди на руководящих должностях не должны задерживаться больше, чем на 2 срока.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Ночью была атака ракетами, и мы увидели, что, как всегда, в Киеве бомбоубежища не работают, они закрыты. В телеграмм-каналах об этом писали многие. К сожалению, головы на местах вообще не представляют, что нужно городу», – отмечает Георгий Биркадзе.

А что касается ситуации с метром, комментирует он, то прежде всего возникает вопрос относительно такого неотложного закрытия станций. Как объясняет эксперт, киевлян нужно было предупредить об этом раньше времени, а также подумать о том, как обеспечить их наземным транспортом в необходимом количестве, чтобы не было такой ситуации, что люди просто не имеют возможности доехать.

«Они должны были начинать ремонт завтра, то есть и тогда закрывать, но этого не сделали, они взяли и закрыли с сегодняшнего дня, запретили проезд и не предоставили людям транспорт. Ну, кто так делает? А потом будут рассказывать, как беспокоятся о киевлянах, для них соврать, как два умножить на два», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

По его мнению, эта странная ситуация с метро оставляет не только много черных пятен, но и ставит вопрос к тем, кто управляет Киевом. В частности, напоминает эксперт, за столько лет не построили и не сделали ничего, кроме многоэтажек, теперь почему-то занялись станциями метро, что еще раз доказывает, что депутаты, чиновники и мэры не должны занимать свои должности более 2 сроков.

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