Ректор Киевской муниципальной академии музыки имени Р. Глиера Александр Злотник рассказал о своих культурных проектах, которые открыли лица украинцев такими, какими их никто никогда не видел.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как отмечает гость программы, он был президентом крупнейшего международного музыкального фестиваля «Славянский базар». По его словам, сперва неделю они были в Одессе, работали 7 площадок одновременно, Одесская опера отмечала свое 400-летие, а затем сели на самолеты. Эксперт объясняет, что у него была такая идея, чтобы все славянские страны приняли участие в фестивале, а не только витебске, беларусь.

«В статуте было написано, что это, так сказать, художественные олимпийские игры славянских стран, поэтому я считал, что в столицах или крупных городах славянских стран должен проходить этот фестиваль. Он должен мигрировать, как Олимпийские игры, это когда-то они на горе Олимп были постоянно», - объясняет Александр Злотник.

А потом, рассказывает эксперт, в Киеве он занимался очень уникальным проектом – «Украинский портрет». Как вспоминает гость программы, он собрал исполнителей в средневековой одежде, в Лавре играла старинная музыка, из музеев собрали картины.

«Кстати, увидели лица украинцев таких, которых никто не видел. И увидели, что это родовитые люди в классной одежде. Увидели впервые, например, портрет Юрия Кульчицкого, его никто не видел, а это был Юрий Кульчицкий, который открыл венский кофе, это он привез его из Турции, когда был пленным, потом уехал оттуда», - рассказывает Александр Злотник.

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