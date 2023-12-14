Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».
Как отмечает гость программы, он был президентом крупнейшего международного музыкального фестиваля «Славянский базар». По его словам, сперва неделю они были в Одессе, работали 7 площадок одновременно, Одесская опера отмечала свое 400-летие, а затем сели на самолеты. Эксперт объясняет, что у него была такая идея, чтобы все славянские страны приняли участие в фестивале, а не только витебске, беларусь.
«В статуте было написано, что это, так сказать, художественные олимпийские игры славянских стран, поэтому я считал, что в столицах или крупных городах славянских стран должен проходить этот фестиваль. Он должен мигрировать, как Олимпийские игры, это когда-то они на горе Олимп были постоянно», - объясняет Александр Злотник.
А потом, рассказывает эксперт, в Киеве он занимался очень уникальным проектом – «Украинский портрет». Как вспоминает гость программы, он собрал исполнителей в средневековой одежде, в Лавре играла старинная музыка, из музеев собрали картины.
«Кстати, увидели лица украинцев таких, которых никто не видел. И увидели, что это родовитые люди в классной одежде. Увидели впервые, например, портрет Юрия Кульчицкого, его никто не видел, а это был Юрий Кульчицкий, который открыл венский кофе, это он привез его из Турции, когда был пленным, потом уехал оттуда», - рассказывает Александр Злотник.
Как сообщала Politeka, Дорошенко объяснил, что на самом деле исторические события не обязательно изучать через политику, ведь художественный текст может рассказать гораздо больше.
Также Politeka писала о том, что Санин рассказал о специфике киноискусства.