Опросы телеграм-каналов и Киевского международного института социологии показали, за кого жители столицы проголосовали бы на выборах мэра, если бы они сейчас проходили.

Согласно результатам опроса телеграм-канала «Доброго вечора, ми з Києва», на первом месте среди кандидатов – В. Кличко (31%), но в то же время позиция «Другой кандидат» набрала 37% голосов.





В опросе КМИС с помощью телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров приняли участие 805 респондентов от 18 лет, на данный момент все они жили в столице и там были зарегистрированы. Результаты по состоянию на 12-16 октября 2023 такие:

«В городе высока доля тех, кто имеет неопределенные взгляды. Кроме этого, как и в предыдущие годы, открытым вопросом является, кто будет пытаться конкурировать с В. Кличко», - отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

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