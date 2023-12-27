Эксперт по вопросам строительства Виктор Лещинский сообщил, что с началом войны кадровые проблемы в Украине стоят еще более остро.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«У нас огромная нехватка кадров, у нас низкий квалификационный уровень менеджмента, управления, заказчиков того же, например, строительства и коммунальных предприятий», – сообщил Виктор Лещинский.

По словам эксперта по вопросам строительства, остается только надеяться на грядущее поколение, которое будет обучено и более компетентно в вопросах содержания инфраструктуры города в надлежащем состоянии. Как отметил Виктор Лещинский, сейчас должности занимают люди, которые вообще не реагируют на актуальные проблемы городов.

«Некоторые специалисты у нас на фронте, некоторые люди уехали еще в первые дни войны. Некоторые пенсионеры у нас сейчас мудрее, чем те, кто сейчас всем руководит», - заявил Виктор Лещинский.

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