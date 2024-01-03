Галерист Юрий Комельков заявил, что в мире нет ни одного музея именно авангарда, а Украина действительно богата на таких художников, единственное - почему-то их считают российскими.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает эксперт, 20 декабря в Музее истории Киева состоялось историческое событие – пресс-конференция и открытие выставки «Украинский авангард. Эволюция». Как подчеркивает галерист, речь идет о его мечте и его соратников – создании в Украине Музея авангарда, наконец первый шаг сделан.

«Почему такой музей Украине нужен? Потому что десятки лет мир считал весь украинский авангард российским. Всех без исключения звезд мирового авангарда в Европе, в Америке благодаря мощной пропаганде россии называли российскими авангардистами, начиная с Малевича. Но это не так», – объясняет Юрий Комельков.

Во-вторых, рассказывает он, как ни странно, в мире нет ни одного музея под названием «Авангард» на государственном уровне, это какие-то небольшие частные музеи и все. По словам галериста, все используют преимущественно слово «модернизм» для того, чтобы расширить круг, связанный с модернистским искусством.

«А авангард – это самое радикальное искусство внутри модернизма. Почти все радикальные течения авангарда родились в Украине, а большинство художников еще из Киева. Например, звезда №1 мирового авангарда – Казимир Малевич, он занимался многими направлениями авангарда, но самый известный, который он создал – это супрематизм, «Черный квадрат». Александр Архипенко основал кубизм в скульптуре», – рассказывает Юрий Комельков.

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