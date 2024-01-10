Художник Александр Животков рассказал, как перешел от живописи к работе с картоном, деревом, камнем и как появилась его известная работа под названием «Буча».

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает гость программы, для него в работах важнее свет, именно он выталкивает цвет, который нужен, а заниматься разработкой цвета – это не его. Также, отмечает художник, он сам для себя незаметно и очень плавно перешел от живописи к работе с другими материалами, с картоном, камнем. Хотя, добавляет он, скульптором себя назвать не может, просто в работах появился камень.

«Материал в жизни художника второстепенен. Дерево – супер материал. Картон – супер материал. Холст, масло – это супер материал. Камень – супер материал. Это то, без чего ты не можешь жить. А чем дальше ты живешь, тем больше понимаешь, что ты, вероятно, болен в этом», - объясняет Александр Животков.

В частности, художник вспоминает свою небольшую работу под названием «Буча», выполненную из гранита, тяжелого материала, но он справился за два дня. Как рассказывает гость программы, это было начало войны, он уже вернулся к работе, имел какой-то битый-битый камень, поехал в мастерскую с инструментами и начал работать.

«Так стучишь-стучишь. Ты должен что-то делать, ты должен жить, ты должен выжить, потому что я очень хочу посмотреть, когда развалится эта россия», - подчеркивает Александр Животков.

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