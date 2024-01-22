Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что проблемы в киевском метро начались не одномоментно, на них просто уже давно не обращали внимания.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Хочу рассказать, что действительно происходит в Киеве. Дело в том, что в Киеве человек не занимается своими делами, которыми должен заниматься. Сегодня создана также по метро комиссия, куда входит «Удар», «Европейская солидарность», «Слуга народа», но, к сожалению, они не хотят собираться», – рассказывает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, они говорят какой-то бред, что спустились в метро и увидели, как там все плохо. Как он объясняет, не может так произойти в метро, что там вдруг откуда-то камень вылетает и начинает литься вода, это процесс, который занимает время.

«Метро – это организм. Есть такая пословица: вода камень точит. Там происходят очень долгие процессы. То есть не видеть, что там происходит, где течет вода, нельзя было. Это говорит о том, что эти процессы происходили, но на это не обращали внимания», – объясняет Георгий Биркадзе.

Попутно он вспоминает и ситуацию со снегом в вагоне метро, есть видео, там действительно видно, как парень отряхивает сумку. Как отмечает эксперт, это не фейк, хотя многие так считали, эта ситуация действительно произошла, и не удивительно, если в целом взглянуть на состояние Киева.

Как сообщала Politeka, Спивак заявил, что Моссад сегодня может позаимствовать для себя ряд спецопераций, проводимых СБУ.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе заявил, что риски Третьей мировой есть, это могут быть страны Балтии, а потому ЕС и НАТО должны готовиться, чтобы это предотвратить.





