Журналист Эдуард Глеза сообщил, что счета тех, кто уклоняется от военной службы, могут заблокировать.

Об этом он рассказал на канале “Контекст”.

"Военнообязанным мужчинам, которые игнорируют повестки и уклоняются от военной службы, будут блокировать счета, а также будут лишать имущества и права управления транспортными средствами", - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, в обновленном законопроекте о мобилизации, который должно рассмотреть правительство, нардепы предлагают применять более жесткие методы наказания уклонистов. Как отметил Эдуард Глеза, мужчинам, которые пытаются уклониться от исполнения воинского долга, ограничат право выезда за границу.

“Хотя на самом деле сейчас это и так всем запрещено, поэтому такой нормой никого не удивишь. Но есть при этом и другие санкции, которые будут ощутимее и жестче. В частности, суд может лишить права управлять транспортными средствами. Также под угрозой окажутся и счета”, - заявил Эдуард Глеза.

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https://youtu.be/7rHPlE6YUsM?si=3-Raw9ebumokAhRv