Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

«Я не мог обойти вниманием эти два огромных события. То есть это и революция 2004 года, и революция 2014 года, об обоих этих событиях у меня есть документальные фильмы. Когда такое происходит, невозможно просто сидеть, быть посторонним. Ты берешь камеру или договариваешься со своими друзьями-операторами, как-то выходишь в эту толпу, пытаешься что-то понять, берешь интервью», - рассказывает Сергей Маслобойщиков.

По его словам, все началось прямо со съемок на Майдане в 2004 году, с отдельных интервью, а затем они решили пообщаться с теми же людьми уже через год, уже у них дома. Тогда, продолжает гость программы, они побывали на Донбассе в Торезе, снимали в шахтах, в Горловке, а в Карпатах – Микуличин.

«Это можно сравнить, только сравнить, как оно развивалось, потому что дальше оно, конечно, все развивалось в достаточно трагическом направлении. Все-таки революция 2004 года была такая более карнавальная. Знаете, это счастье вообще присутствовать, как-то она получилась бескровно, слава Богу. А уже революция 2014 года была уже совсем другая, она уже была суровой», - рассуждает Сергей Маслобойщиков.

Как вспоминает режиссер, тогда они еще спрашивали людей с Востока и Запада Украины, как они представляют себе друг друга, и стало ясно, что украинцы друг о друге на самом деле мало что знают. Хотя еще тогда, добавляет он, это было на уровне шуток даже, просто мы еще не знали, как будет развиваться ситуация, а уже 2014 год – это трагедийные сюжеты, наше время – тем более.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, как каждый может прийти к украинской идее.

Также Politeka писала о том, что Животков рассказал о своем творческом пути и работе «Буча».