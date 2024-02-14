Народный депутат ВР IX созыва Виталий Безгин заявил, что принятие законопроекта о международном территориальном сотрудничестве должно наконец-то вывести работу наших общин с партнерами на новый уровень.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Если говорить о 2024 годе, стандартно будет три блока: законодательное обеспечение общей структуры реформы (ред. – децентрализации), второй – военные вызовы, третий – это уже обязательный кейс, это евроинтеграционная практика», – рассказывает Виталий Безгин.

По его словам, в определенных вопросах прогресс есть, мы выпустили уже во второе чтение законопроект о международном территориальном сотрудничестве. Как объясняет политик, это новая законодательная рамка того, как наши общины должны работать с международными партнерами, и парадигма понятна: всем надо прекращать ожидать дополнительных субвенций, которых не будет и во время войны, и первые послевоенные годы, разумеется, нужно привлекать деньги. В целом же, констатирует он, это придает серьезную субъектность органам местного самоуправления на международном уровне.

«Понимаешь, как раньше было? Это было исключительно там трансграничное сотрудничество, это было на уровне регионов, но на уровне общин… Ну, оно было формально, да, эти города-побратимы, подписали рамочный документ и все», - вспоминает Алексей Буряченко.

Как утверждает гость программы, раньше это все было про побухать, провести какой-то фестиваль, потусоваться, выложить фото. К сожалению, констатирует он, у некоторых в голове до сих пор оно в этом формате: подписать какой-то меморандум о сотрудничестве, выложить красивую фотку в Facebook, и на этом все.

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