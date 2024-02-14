Пианист Евгений Громов рассказал, что в советское время в Киеве возникла группа «Киевский авангард», композиторы которой играли не кантаты о Ленине, а новую музыку, которую признали на Западе.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает гость программы, у членов группы «Киевский авангард» была очень сложная жизнь, их музыку не слушали. По его словам, тогда была цензура, но скорее неофициальная, может и не расстрел, но их не выполняли, не выдавали, ничего вообще. В Киеве в 1970-е годы, констатирует пианист, ситуация, атмосфера была тяжелая, все эти посадки, серьезно занялись Украиной.

«В москве нет, это было совершенно несравнимо просто. Есть такое выражение: когда в москве или питере стригут ногти, то в Киеве отрубят руку или предплечье. И это действительно было так. И эти люди были абсолютно вне официального признания», - отмечает Евгений Громов.

У нас в это время, напоминает он, царил тотальный социалистический реализм, и это касалось и музыки, все эти кантаты о Ленине, о партии, много такого было. Тем не менее, констатирует пианист, в Украине возник такая группа с новыми веяниями.

«Дело в том, что они еще в 1961 году или даже еще в 1960 основали неофициально такую группу «Киевский Авангард». Они начали компоновать произведения в новой стилистике и тайно посылать ноты на Запад, и там их начали исполнять, и пришло к ним признание там», - рассказывает Евгений Громов.

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