Искусствовед Дмитрий Горбачев рассказал, как Казимир Малевич стал звездой №1 в мировом авангарде и как он пришел к своему уникальному стилю.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

«Он основал новый стиль, который стал очень популярным, и до сих пор эта популярность продолжается. Это абстракционизм, причем абстракционизм в форме геометрической, этот супрематизм так называемый. Когда его пинали, что нужно что-то рисовать, у вас ничего не нарисовано, он сказал, что счастлив, что лицо его квадрата не совпадает ни с одним произведением в мировом искусстве. До этого никто не додумался, кроме Малевича», - рассказывает Дмитрий Горбачев.

По его словам, «Черный квадрат» – это еще и философия, манифест нового искусства, когда можно рисовать бессюжетно, беспредметно, так, как рисуют народные мастера, от которых Малевич многое взял. Как отмечает искусствовед, Малевич жил по селам до 18 лет и, как сам писал, помогал крестьянкам разрисовывать дома, а народное искусство орнаментальное, там нет сюжета, там есть ритмика.

«И Малевич основал тоже новое направление – ритм. То есть, он руководил ритмом сознательно, и это от него переняли художники 20 века. Потому что раньше такой категории не было у художников, то есть они, видимо, чувствовали какие-то ритмы, но об этом и не говорили, да и не очень повивались вокруг этого. А Малевич стал рисовать так, как народные мастера: беспредметно, ритмично, геометрически», – объясняет Дмитрий Горбачев.

Как он замечает, правда, Малевич никогда не говорил, что взял от народного искусства, хотя и писал, что его первые художественные упражнения были от крестьян. К тому же, добавляет гость программы, Малевич очень любил крестьян всю свою жизнь, а вот рабочих не любил, цензура этого не заметила, иначе ему досталось бы.

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