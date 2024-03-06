Художник Тиберий Сильваши рассказал о художественной группе «Живописный заповедник», соучредителем которой он был, и как они хотели найти истоки живописного языка.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

«На самом деле речь шла об определенном пластическом языке, который отрицал почти все, что делалось. Одна из первых обязанностей, с которой мы вышли, - это прийти к истокам живописного языка, а значит к определенной чистоте его, когда живописный язык будет прав сам по себе, без всяких литературных, текстовых или других дополнений», - рассказывает Тиберий Сильваши.

По словам гостя программы, прежде они обратились, конечно, к персональным практикам 50-60-х годов, к художникам, которые имели эти отдельные персональные практики, а затем к авангарду, и вот он именно очень четко показывает истоки, на которые ориентировалась их художественная группа.

«После этого развивались некоторые отдельные принципы, на которых строилось все. Это был отказ от миметизма, от определенных текстуальных проблем, связанных с сюжетом, с возможностью говорить об определенных сюжетных линиях. Мы отказались от сюжета, отказались от определенных жанров, с которыми работали почти весь период картины. Для нас это было очень важно», – объясняет Тиберий Сильваши.

А дальше, рассказывает художник, «Живописному заповеднику» не удалось до конца сделать эти принципы, и они изобрели группу «Альянс», там была та же идеальная формула принципов. По его словам, Серже Момот просто упаковал в холст книгу и закрасил это.

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