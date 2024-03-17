Исследователь искусства Андрей Сидоренко заявил, что место авторитетных изданий, журналов и арт-критиков сегодня заняли соцсети, где, хоть и напрямую можно общаться с художником, но вряд ли найдешь экспертное мнение.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

«Сейчас вообще в Украине большой кризис по поводу как раз критики искусства. Он уже давно существует, этот кризис, но с распространением соцсетей он только углубился. Ну, он углубился во всем мире, можно сказать, потому что сейчас печатные издания не имеют такого большого статуса или вообще исчезают, или все-таки интегрируются в интернет-пространство», - рассказывает Андрей Сидоренко.

Если в 20 веке, напоминает он, были авторитетные арт-критики, от них зависела судьба даже художников, то сейчас все немного функционирует по-другому, сейчас все это очень сильно подменили определенные дискуссии в соцсетях, в частности, в Facebook и т.д., и там на реципиентов оказывают влияние не всегда компетентные знатоки или просто какие-то блогеры.

«С одной стороны, это хорошо, что есть возможность высказывать мнение, и люди, любящие искусство, могут напрямую общаться с автором, с художником. С другой стороны, есть проблема того, насколько это профессиональная дискуссия, потому что это иногда превращается в очень низкий уровень дискуссии, и мы просто скатываемся в очень низкий уровень понимания этих процессов», - рассуждает Андрей Сидоренко.

К тому же, добавляет он, есть определенная диспропорция. По словам эксперта, люди, которые уже десятки лет занимаются искусствоведением, в частности авангардом и т.п., очень часто не столь активны в соцсетях, ранее они активно работали в журналах. Но это время, констатирует он, уже прошло, а на новые площадки они не вышли, не интегрировались.

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