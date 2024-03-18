Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, действительно в государстве сегодня есть проблемы, об этом нужно говорить, о блокаде границы с Польшей, о поставках, это должно решать правительство, центральная власть, президент. В то же время, подчеркивает он, на местах есть местные власти, которые отвечают за все, что происходит в городе.

«Но не видеть, что происходит у нас 10 лет… 10 лет он (ред. – мэр Киева) не знал, кто такой руководитель метрополитена? Слушайте, не нужно смотреть в глаза и плевать нашим гражданам. Часть станций метро одновременно закрывается, а человек строит имение за миллион долларов. Это как? В Козин ехать он может, а спуститься в метро он не может», – комментирует Георгий Биркадзе.

Как он подчеркивает, коррупция в городской власти – не секрет, например, невозможно нормально что-то построить в Киеве, нужно обязательно получить разрешения за безумные деньги, нужно пройти все комиссии. По мнению эксперта, с этой проблемой давно можно было разобраться, будь желание.

«Слушайте, за 10 лет что-то построено? Где мы видели открытие метро? Мы видели? Мы не видели. Хоть мост один мост где-то построен? Нет. Стеклянный, который стоил втрое дороже», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Тарасенко сообщила, что европейские страны заинтересованы в том, чтобы высококвалифицированные украинские беженцы остались там работать.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, что россияне сами должны восстать против путина, а не ждать помощи извне, эти 80%, которых все устраивает, должны проснуться.