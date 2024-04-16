«Идея совместить абстрактное искусство живописи Анатолия Криволапа с иконой возникла после того, когда я посетил в прошлом году осенью церковь в селе Липовка Макаровского района. Анатолий расписывал ее вместе с Игорем Ступаченко, это огромная работа, которая длилась около 10 лет. И я понял, что на самом деле икона и абстракция очень близки», – рассказал куратор выставки Валерий Сахарук.

По словам самого Анатолия Криволапа, эти его работы практически своего рода импровизация для церкви, которую он расписывал. Как отметил художник, свою работу там он уже закончил, остались только строительные моменты, пол, алтарь и тому подобное, поэтому представленные на выставке полотна – для него история.

«Эта история о расстрелянной церкви в Макаровском районе в начале широкомасштабного вторжения и специально расстрелянные образы, росписи, иконы – это о варварстве. Варварство не в 12 и не в 17 веке, варварство в сердцах людей. К нам пришли варвары, истребляющие все, в частности, сакральное искусство. И то, что Криволап не складывает крылья, не останавливает свою работу, мне кажется, очень важно. Это наша надежда», - подчеркнула председательница Наблюдательного Совета УКФ Наталья Кривда.

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