Любовь вместе со своей кумой Антониной находилась на ферме в тот момент, когда российские оккупанты нанесли удар.

Во время российской бомбардировки на Черниговщине 76-летняя Любовь Прочухан потеряла одну ногу, однако она не сдавалась и пыталась жить полноценной жизнью, несмотря на обстоятельства. Любовь Прочухан научилась кататься на велосипеде с помощью протеза. Несмотря на свои ограничения, она преодолевает грунтовку и дорогу под гору с такой же уверенностью, как ее односельчане.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Село Анисов, где проживает Любовь Прочухан, находится недалеко от Чернигова. Рядом с селом лежит дорога жизни, так называемая местными жителями, которые бежали из города во время обстрелов, а волонтеры использовали ее для доставки гуманитарной помощи. Село часто становилось мишенью российской авиации.

При нападении Любовь Прочухан оказалась под обстрелом, когда пришла помогать доить коров на ферме. Российские войска сбросили четыре авиабомба на хозяйственные помещения со скотом. Любовь вместе со своей кумой Антониной находилась на ферме в тот момент. Кума случайно ушла домой чуть раньше и получила травмы от взрыва.

"Я улетела, а она беглеца вышла из сарая и все. И коровы, и телята – все погибло. Вот сюда Путин в меня выстрелил, но я ему не сдалась все равно ", - вспоминает Антонина Лавриненко.

Раненую женщину протезировали в Австрии, куда ее перевезли волонтеры. Тамошним врачам госпожа Люба отблагодарила танцем уже через две недели после протезирования.

Когда она обратилась к своему соседу Анатолию Кене с просьбой отремонтировать ее велосипед, поврежденный обломками от авиабомбы, Анатолий не проявил удивления.

Женщина смогла снова кататься на велосипеде только после получения нового протеза.

"Я старая могу, а вы молоды - вы не сдавайтесь только не падайте духом. Я сама в доме, сама на огороде, сама кругом, так что упасть духом? Нет", - говорит женщина.

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