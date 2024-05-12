Украинский актер и сценарист Евгений Янович рассказал в интервью Маше Евросининой, каково его место в войне, которая сейчас проходит в Украине.

Украинский актер и сценарист Евгений Янович рассказал в интервью журналистке Маше Евросининой о том, что делать, если ему вручат повестку.

Янович отмечает, что прежде всего очень уважает медийных людей, которые пошли защищать наше государство.

"У меня есть примеры каких-то абсолютных моральных авторитетов для меня. Например Саша Ярмак, ушедший воевать и успевающий делать очень многое в культурном плане, но при этом он действующий военный, а не нештабный какой-то чувак", - говорит он. По словам Евгения, он и сам не откажется уйти на фронт, если его туда позовут.

"Вот закон о мобилизации был подписан Владимиром Александровичем. И сейчас, когда он объявляет очередную волну мобилизации, у каждого гражданина призывного возраста, есть 60 дней, чтобы обновить свои данные в ТЦК. Я это сделаю, как законопослушный гражданин. Если получится так, что мне будет вручена повестка так я готов идти туда", - убеждает актер.

Евгений Янович убежден, что какие-либо действия не могут превзойти исполненную обязанность перед государством - защищать ее.

"Сколько бы ты ни делал, все равно у тебя остается это ощущение, что самое высокое что ты можешь отдать - это поставить на чашу весов свою жизнь и пойти защищать в прямом смысле", - утверждает сценарист. "Сколько бы ты ни делал, все равно у тебя остается это ощущение, что самое высокое что ты можешь отдать - это поставить на чашу весов свою жизнь и пойти защищать в прямом смысле", - утверждает сценарист.

В конце концов, Янович не исключает того, что может оказаться на фронте, несмотря на убеждения других людей в том, что он и в тылу делает много.

"Я абсолютно отдаю себе отчет в том, что есть куча людей, которые скажут, что я и здесь делаю много. Мне это говорят даже военные, но все равно я сам понимаю, что в некоторой степени это будет грызть меня изнутри, потому что это важно. Мое место пока вот здесь, где я сейчас нахожусь, создавая какие-то продукты, делая какие-то хорошие дела и сборы. Но я вполне предполагаю, что, возможно, мое место так же должно быть и на фронте", - добавляет Евгений.