Киевляне, которые служат или служили в ВСУ и принимали участие в боевых действиях, имеют определенные льготы.

Самые известные из них это возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, лечиться, субсидии на оплату коммунальных услуг.

Так военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью во время прохождения службы и их семьям, предоставляется 50-процентная скидка на коммунальные услуги. Также скидку на оплату коммуналки получат члены семей погибших защитников.

Также для украинцев с удостоверением УБД действует 50% льгот на капитальный и текущий ремонт домов или квартир. Кроме того, они имеют право первыми вступать в жилищно-строительные и гаражные кооперативы, стоянки и садовые общества.

Очень немногие знают о других жилищных льготах. К примеру, о 75-процентной скидке за пользование жильем. Аналогичную по размеру скидку на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия) и сжиженный баллонный газ для бытовых нужд. А также 75% скидку на топливо, в частности жидкое, для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Военные имеют льготы при получении ссуды на строительство или ремонт жилья, присоединение к инженерным сетям, а также на возведение или приобретение дач и обустройство садовых участков. Такой заем можно погашать в течение десяти лет, начиная с пятого года после окончания строительства.

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