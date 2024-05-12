Роберт Бровди (Позывной Мадяр), комбат 414 ОбУБАС Морской Пехоты ВСУ Птицы Мадяра рассказал о своих впечатлениях от пребывания в столице.



Об этом он написал в своем канале в Телеграмме.



На фронт через Киев. Первая ночь. Поцеловать дверь опустевшего жилья, кимарнуть и утром – к своим. Только «за» меры безопасности. Но, уважаемая местная или соответствующая власть: с пропусками для военных, предоставляющих при попытке проезда военный билет, это прогон. Обосную.

Господину ст.лейтенанту из блокпоста на въезде в Киев, который грудью лег, но не пустил заехать, за отчаянную и самоотверженную оборону вверенного шлагбаума, предложил присоединиться к подразделению в ближайшие недели; готовлю соответствующее ходатайство в Командование соответствующего рода войск. А вдруг… из 75-ти вакансий офицеров в/ч воюет 5 чел, включая меня, поэтому действительно нужны старательные и гипернастойчивые.



Не развернулись принципиально. Проехали именно там, по соответствующему ночному приказу. Пропуск получать не считаю целесообразным, две-три вылазки в год целесообразности не оправдывают. Но о тех пропусках: за время общения через блокпост проехало несколько десятков разноплановых т/с, ну очень далеких от служебных пятничной ночи. С лицами, вкусно завершившими вечерние трапезы в пригороде. Тысячи выданных тех цветных фантиков, как ночных, так и для произду через мост южный- то есть бутафория мер безопасности и, по всей вероятности, хорошая кормушка для сбора сумасшедших сумм денег ришаловами. Бесконечная подвижная очередь владельцев пропусков на Южном мосту в течение утра тому наблюдению прямое подтверждение. Что-то меняйте. Лишний повод для споров. Военные из БР на руках, выданной на утро, при мне развернулись и направились искать миллион щелей для проникновения в город.



Респект полицейским: пять ночных корректных проверок документов по маршруту от блокпоста до дома. Город спит спокойно.