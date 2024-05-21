Чиновнику сообщено о подозрении по двум статьям из-за схем с Подольским мостом - санкция инкриминируемых статей предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сообщено о подозрении руководителю генподрядной организации, занимающейся строительством Подольского моста через реку Днепр, по делу о присвоении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В апреле 2017 года коммунальное предприятие "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" заключило договор с генподрядчиком на строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве. В июне 2023 года коммунальное предприятие вместе с генподрядчиком и субподрядчиком подписали акты о принятии выполненных строительных работ.

Эти работы включали использование оборудования, такого как дизельные компрессоры, краны на автомобильном ходу, буровые установки и т.д. Стоимость аренды техники была определена на основе стандартов ДСТУ, которые использовались для формирования проектно-сметной документации.

Согласно заключению строительно-технической экспертизы, обнаруженное завышение расходов на аренду техники составляет более 24 миллионов гривен. На данный момент руководителю генподрядной организации было объявлено о подозрении, и рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

По ч.5 ст.191 (завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины фигуранту грозит до двенадцати лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

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