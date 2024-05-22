Опрос проходил в течение 23 апреля-1 мая 2024 , участие приняли 804 респондента в возрасте от 18 лет из всех районов Киева, которые на данный момент проживают и зарегистрированы в столице.

Это уже вторая волна, ранее КМИС проводил опрос в течение 12-16 октября 2023 года.

Выборы в Киеве не планируются, потенциальные кандидаты не известны, но респонденты выбирали из 9 человек, которые могли бы стать участниками местной гонки в будущем, а также могли назвать свой вариант. 30% среди всех респондентов не отрицали участие в голосовании, но не определились, кого бы поддержали на выборах.

Согласно результатам опроса наибольшую поддержку имеет действующий глава города Кличко (30% среди всех респондентов и 52,5% среди определившихся). Далее примерно с одинаковым уровнем поддержки следуют Н. Порошенко (5,7% и 9,9%), Н. Томенко (5,6% и 9,7%). Меньше респондентов отдали бы свой голос за Дония (1,5% и 2,6%) и других кандидатов.

Если сравнить эти результаты с теми, что были в октябре 2023 года, то можно увидеть, что рейтинги кандидатов почти не изменились, разве что в пределах погрешности. Однако есть и исключения: рейтинг И. Верещук снизился с 9,9% до 3,8% среди определившихся и возросла доля тех, кто назвал «другого» кандидата (свой вариант) с 3,2% до 10,4 %.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что традиционно в россии после деспота к власти приходит человек, который едет договариваться с Западом.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко заявил, что все больше вещей сигнализируют об изменении курса Ирана по россии на Запад.