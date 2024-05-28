КМИС провел опрос общественного мнения киевлян и выяснил, за кого они готовы отдать свои голоса на следующих выборах мэра и кто из кандидатов имеет наибольшую поддержку.

В течение 23 апреля-1 мая 2024 года Киевский международный институт социологии проводил опрос 804 респондентов на эту тему. Это были телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров граждан старше 18 лет, которые на данный момент были зарегистрированы и проживали в Киеве.

Пока что о реальных выборах мэра столицы речь не идет, но респонденты получили список с именами 9-ти кандидатов, которые могли бы принять участие в этой гонке, также был вариант «другой», то есть свой кандидат. В целом рейтинги остались практически такими же, как и по результатам предварительного опроса КМИС 12-16 октября 2023 года.

У В. Кличко наибольшая поддержка среди опрошенных – 30% среди всех респондентов и 52,5% среди определившихся. Далее следуют примерно с одинаковыми результатами М. Порошенко (5,7% и 9,9%), Н. Томенко (5,6% и 9,7%), за ними О. Доний (1,5% и 2,6 %) и остальные кандидаты.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что запрет выезда мужчин за границу – не стратегическое решение, потому что оно уже навредило экономике.

Также Politeka писала о том, что Фрейн рассказала о планах россиян на Харьковщине.