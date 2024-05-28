Политолог Алексей Буряченко прокомментировал скандалы с мобилизацией и объяснил, почему люди не обновляют данные и несут деньги в конвертах, чтобы выехать из страны.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает эксперт, после ситуации с одесским военкомом Борисовым, которого задержали и у которого нашли виллы, казалось бы, все уже должны успокоится, но нет, вот свежий кейс – в одном из районов Одессы снова нашелся человек в ТЦК, который помог многим украинцам уклониться от мобилизации и выехать за границу, получил за это миллионы и 15 лет тюрьмы.

«С одной стороны, виноваты те, кто дают взятки. Виноваты? Да, виноваты. Это тоже состав преступления, дача взятки, за которую человек несет уголовную ответственность. Но есть сотрудники, опять же, ТЦК СП, которые пользуются вот нагнетанием со стороны российских СМИ, огромным количеством дезинформации. Люди где-то начинают бояться и начинают нести деньги вот этим нечестным на руки сотрудникам военкоматов», - объясняет Алексей Буряченко.

Поэтому, утверждает он, нужно объяснять, что в обновлении данных нет ничего плохого или сверхъестественного. Более того, добавляет эксперт, приняли соответствующий указ, что запрещается после обновления данных сразу забирать человека на ВЛК и обучение, это для того, чтобы люди не боялись. Так что обновление данных, констатирует он, - это первая и основная задача для повышения нашей обороноспособности.

«Не могут полигоны сейчас всех обучить, эта процедура будет идти постепенно, и этого точно не нужно бояться, не нужно большой ажиотаж вокруг этого создавать, потому что этим ажиотажем воспользуются. Вот как в Приморском районе Одессы один из сотрудников ТСК, нечестный на руку, он просто пользуется вашим страхом. Поэтому успокойтесь, нужно с кем-то проконсультироваться – проконсультируйтесь с юристом, позвоните на горячую линию, но не ведитесь на эмоции и не несите доллары в конверте», - заключает Алексей Буряченко.

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