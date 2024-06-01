Художник Глеб Вышеславский пояснил, что современная критика в быстро меняющемся современном искусстве должна не разрушать жизнь художников, а ориентировать людей.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

«Это (ред. – критика) ответственная вещь, особенно если работаешь с художниками. А если критика в области теории, это спокойнее», - отмечает Глеб Вышеславский.

Как объясняет художник, критика – это хорошо именно тогда, когда это какое-то русло и оно обозначает что-то для зрителя, ориентирует зрителя в художественном пространстве, то есть это полезная вещь, полезная критика.

И здесь не надо, отмечает он, как это было раньше, говорить, что вся критика – это один единственный критик, который может разрушить будущее художника, нет, он должен помочь человеку сориентироваться. Тем более, добавляет гость программы, важно, когда мы говорим о современном искусстве, в котором постоянно появляются новые течения.

«Постмодернизм уже умирает или умер, появляется постпостмодернизм и даже постпостпост уже модернизм, другие его называют искусством технического и посттехнического мира. Ну, много названий, но все их можно объединить таким названием, что это то, что после постмодернизма. И это самое интересное, может, сейчас, что происходит, как это можно осмыслить и об этом говорить», - рассказывает Глеб Вышеславский.

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