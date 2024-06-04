Военнослужащие и военные эксперты поделились мнениями относительно переломного момента в войне, развязанной РФ против Украины.

Военнослужащий 56-й бригады Сергей Гнездилов считает, что переломным моментом в войне можно будет считать переговоры между двумя сторонами.

Однако по его словам, до этих переговоров еще придется много воевать.

"Переломным моментом войны, я думаю, будет тот момент, когда все-таки сядут за стол переговоров... Любая война заканчивается переговорами", — считает военный.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца.

Уже в июле ситуация на фронте определит дальнейшее развитие событий.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", - заявил Павлюк.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан также рассказал, что, по его мнению, может стать толчком к переломному моменту в войне.

По мнению военного эксперта, вероятнее всего, наступит переломный момент с поставкой в Украину истребителей F-16.

Первая партии самолетов должна поступить летом.

"Если мы получим 40 или более машин, то это станет переломным моментом в российско-украинской войне. Конечно, это не будет конец войны, но после этого станет понятно, когда российская армия будет разгромлена", – сообщил Свитан.

Свитан считает, что Украина не будет ждать выборов в США в ноябре 2024года, ведь мы каждый день теряем людей.

Источник: 24 канал, эфир "Громадського", The Economist.

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