Эксперты и военные оценили возможность нового наступления вражеской армии на Киев в 2024 году, в частности, из территории Беларуси.

Вооруженные сили Украины готовы к возможному новому наступлению россиян на Киев.

Об этом заявил глава волонтерского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Чмут спрогнозировал, что если армия РФ начнет новое вторжение с севера, они точно не станут идти на Киев колоннами "Омона" и "Росгвардии", как в прошлый раз.

По словам волонтера, если россияне будут наступать на Киев - это будет комбинированная операция.

"Верю ли я в наступление на Киев? Я не знаю. Давайте выходить из возможных худших сценариев и лучше готовиться к ним. Если наступления не случится – прекрасно, значит, возможно, наша подготовка помогла этому. А если оно произойдет – мы будем знать, что сделали все, что смогли", - говорит Чмут.

Чмут добавил, что многие в Киеве думают, что Украина уже победила, но нужно думать о том, что война может снова вернуться в столицу нашей страны.

Украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко добавил, что на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может осуществить вторжение и захватить Киев.

Кроме того, формирование группировки также не происходит.

Российская армия также не имеет ресурса, чтобы сформировать ударную группировку для "похода на Киев 2.0".

Источник: Украинская правда, 24 канал.

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