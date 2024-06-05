Астролог рассказал, пойдет ли РФ в наступление летом и есть ли угроза наступления для Киева.

Астролог Влад Росс считает, что в июне на линии фронта ситуация может обостриться и перемирие пока не предвидится.

"Наоборот, кровожадный Марс вошел в знак Овна. Будет разрастаться горячая атмосфера", - прогнозирует Росс.

Относительно наступления россиян на Киев, Росс прогнозирует, что повторного наступления на Киев не будет.

Также наступательные действия врага на Сумы будут временно подавлены, а Харькову не грозит окружение.

"На Сумы будет временно остановлено наступление российской армии. Оккупанты хотели окружить Харьков, это было главной задачей, но харьковчанам это не грозит. На Сумы путинская армия сейчас не пойдет", - считает астролог.

Источник: ТСН.

Также тарологиня Стелла рассказала, что россияне действительно строят себе планы о захвате украинской столицы, но их здесь никто с хлебом-солью не ждет и мы готовы к наступлению.

"Я всегда говорила, что большие города у нас уже не могут быть оккупированы. Возможно, у россиян могут быть какие-то небольшие успехи, ну, возможно, там на Донетчине, где они есть, где они толкутся, возможно, там где-то небольшой успех, небольшие населенные пункты, но и это будет временное", - прогнозирует тарологиня.

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