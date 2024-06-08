В Киеве введены самые жесткие отключения света среди регионов, в столице света не будет от 9 до 12 часов в сутки.

В ближайшее время ситуация с энергетикой в ​​Киеве не улучшится, потому что ситуация с графиками в столице связана с большим числом критической инфраструктуры.

Поэтому обычным потребителям в условиях дефицита остается меньше электричества.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В большинстве украинских областей гарантированные отключения света по графику будут от 4 до 8 часов в сутки, а в Киеве электричества суммарно не будет от 9 до 12 часов в сутки.

"Киевляне и малый и средний бизнес Киева, не являющиеся критической инфраструктурой, получают меньше в процентах, чем в любом другом регионе. Это такая реальность", – говорит эксперт.

Графики отключений есть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что дефицит электроэнергии в Украине в июле увеличится из-за ремонта блоков атомных электростанций и повышения температуры.

По его словам, Киев берет на себя основную нагрузку от дефицита электрической энергии.

"Киев на сегодняшний день, к сожалению, берет на себя основную нагрузку от дефицита электрической энергии", - сообщил эксперт.

Источник: ТСН, Киев24.

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