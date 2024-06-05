Некоторые украинские водители, которые пользуются электронными вариантами водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства без пластикового бланка, полагают, что в сервисных центрах МВД можно будет распечатать эти документы. Как объяснили в телеграм-канале главного сервисного центра ведомства, такая услуга не предоставляется.

Об этом пишет сайт Стена.

Сообщается, что водители могут использовать электронный вариант документов в приложении "Дия" как полноценную альтернативу пластиковым документам. Но такой формат использования водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства доступен пока только в пределах Украины и за границей не действует.

"Е-документ – это только электронный соответствие с отдельной серией и номером. Потому распечатать его на пластике невозможно",- отметили в МВД.

Поэтому для тех, кто захочет обменять е-документы на пластиковые аналоги, необходимо выбрать один из удобных способов.

Чтобы обменять е-удостоверение водителя, стоит заказать услугу:

офлайн в любом удобном сервисном центре МВД, предоставив необходимые документы;

онлайн через Кабинет водителя;

онлайн через приложение "Дия".

При обращении в сервисный центр МВД нужно иметь при себе паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, предъявить удостоверение в Действии и оплатить услугу обмена удостоверения и стоимость бланка. Это будет стоить ориентировочно 572 гривны.

Чтобы обменять е-свидетельство о регистрации транспортного средства на пластиковое, нужно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД, взять талон на перерегистрацию транспортного средства и оформить новое свидетельство, предъявив паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о регистрации транспортного средства в приложении "Дия". После этого оплатить стоимость услуги, это около 836 гривен.