Во время регулярных отключений в нашей стране появились случаи, когда украинцы застревают в лифтах.

Отключения света в Украине продолжаются, поэтому лучше воздержаться и не воспользоваться лифтами.

Но если вы все же казались в такой ситуации, есть несколько методов, как не поддаться панике, если вы застряли в лифте во время отключений света.

Первым делом нужно успокоиться. Как только вы поймете, что оказались в затруднительном положении, вы можете почувствовать естественное желание паниковать.

Однако вы должны сказать себе, что нужно сосредоточиться на вещах и сохранять спокойствие, насколько это возможно. Сделайте глубокий вдох и расслабьте тело. Вашему уму трудно поддаться панике, когда ваше тело расслаблено.

Найдите источник света, если свет погас. Если в лифте темно, вы можете создать немного света, используя фонарик на брелке или открыв сотовый телефон. Постарайтесь не держать устройство включенным слишком долго, чтобы не разрядился аккумулятор. Создание света поможет вам увидеть кнопки и лучше понять ситуацию.

Нажмите кнопку вызова. Если темно, используйте источник света, чтобы найти кнопку вызова. Затем нажмите кнопку вызова, чтобы связаться с техническим специалистом, который поможет вам. Это предупредит обслуживающий персонал о проблеме с лифтом. Это самый быстрый и лучший способ получить помощь — гораздо лучше и безопаснее, чем пытаться сделать это своими руками.

Если ответа нет, попробуйте позвать на помощь. Если нет реакции на нажатие кнопки вызова, проверьте прием мобильного телефона. Если у вас есть приемная, позвоните в местную службу экстренной помощи.

Последние новости в Украине:

Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.

Как сообщала Politeka, ожидает должников за коммунальные услуги.

Также писала Politeka, названы вероятные тарифы на свет, какие суммы обсуждаются.