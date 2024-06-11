Помощник-консультант председателя комитета ВРУ по вопросам образования Александр Позний рассказал, правильный ли это подход – объединять университеты в Украине, и даст ли это качественные результаты.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Это реформирование, укрупнение учебных заведений действительно повысит качество образования? Потому что у меня есть обоснованные сомнения по этому поводу без глубокой реформы в самой системе образования, без введения грантов, без введения государственного заказа на образовательные проекты, на научные работы, на конкуренцию между преподавателями… Причем не по количеству статей, а по качеству. Это он может написать одну статью, которую будет читать потом весь мир, а может написать 50 скопусов, которые никто никогда не прочтет», - комментирует Алексей Буряченко.

Что касается скопусов, отмечает гость программы, то сначала их рассматривали как техническую базу, но дальше они стали шкалой в рейтинге университетов, хотя и здесь есть нюансы. В частности, рассказывает эксперт, преподаватели в академиях искусств тоже пишут скопусы, хотя абитуриенты идут туда не ради этого, а ради художников. Или, продолжает он, проректоры экономических вузов говорят, что пишут скопусы именно об украинской экономике, соответственно, эта тема не может быть популярной в мире.

А вопрос качества образования с этим укрупнением, отмечает эксперт, действительно сложен, мы не видим четких критериев, по которым будет происходить объединение учреждений высшего образования. По его словам, нет такого, что ты открываешь какое-то постановление и это все читаешь, и это проблема.

«Я сторонник того, что нужно укрупняться или подходить через модернизацию высшего образования. Но когда министр говорит, что мы не будем укрупнять, особенно мы не будем укрупняться во время вступительной кампании, и здесь без обсуждения, ничего неизвестно, и мы укрупняемся… То есть вот такие действия мне не понятны, и именно такой конкретный подход, я не очень уверен, что поможет очень сильно развивать науку», - заключает Александр Позний.

Как сообщала Politeka, Буряченко прокомментировал заявление путина о том, что Запад избавится от Зеленского в течение года.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала, каков будет эффект от F-16 в украинском небе на фронте.