Шаманка Сейраш сделала расклад таро и рассказала, насколько критической будет ситуация с отключениями света и действительно ли осенью и зимой Украина будет вся в темноте.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Выровняется ли график отключений в Украине?

Да, отчасти да, за лето. За лето постепенно должен выровняться вопрос электроэнергии по умеренности, то есть за лето он должен стабилизироваться в основном для всей территории Украины. Мы же говорим о том, что в каких-то регионах мы имеем ситуацию намного лучше, в каких-то регионах мы имеем ситуацию хуже, но в целом для всего государства оно плюс-минус выровняется за лето. Мы должны увидеть какую-то умеренность, то есть уже плюс-минус что-то понятное.

В тестовом режиме работает аварийный график отключений, но 9 июня у нас уже была помощь от соседей в течение часа. Будем ли мы и дальше обращаться к привлечению аварийной помощи наших соседей, наших партнеров?

Да, для этого уже есть определенные договоренности. Да, по Десятке пентаклей, вероятнее всего, да, будем либо покупать, либо как-то гнать электроэнергию от западных партнеров на территорию Украины.

Многие эксперты отмечают, что осенью и зимой нас ждет очень тяжелая ситуация с отоплением и с электроэнергией. Так ли это?

У меня пока выпадает, что для всей Украины большей частью вопрос электроэнергии и отопительного сезона, да, он будет тяжелым, но я бы не сказала, что это все, алярм, капец, мы неделями сидим без света. Ну, не так у меня выпадает. Да, оно выпадает тяжеловато, оно выпадает местами экономически, но это не такой прямо полный трэш, как вот разгоняют. У меня выпадает карта ностальгии – мы такое уже видели. Ну, не хуже того, что мы уже видели.

Как сообщала Politeka, Атаманова предупредила, что враг своих планов по наступлению на Киев не оставил.

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