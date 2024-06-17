Общественный деятель Вячеслав Богуславский объяснил, что существующая система Украины никуда не годится в 21 веке в середине Европы, мы это поняли в 2013 году и продолжаем менять по сегодня.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Война – это продолжение решения той задачи, которую мы поставили перед собой в 2013 году. Потому что Майдан подорвал основы существующей системы, он прямо сковырнул. Задача тогда была и считалась актуальной – «Банду геть!», - рассказывает Вячеслав Богуславский.

А второй момент, продолжает он, был для тех, кто думают чуть-чуть вперед и отнеслись к этому вопросу как к серьезному, ведь это их страна, их дом, и уезжать они отсюда не собираются. То есть, объясняет гость программы, это вопрос о становлении новой системы в Украине.

«Мы говорили тогда этих два слова, непонятных совершенно никому вообще. Но всем было понятно, что та система, та конструкция, управление, которое сегодня существует и не только в Украине, коллапсирует, оно ни к чему не приводит, кроме того, что мы на каком-то этапе, на каком-то витке повторяем все истории, снова оказываемся у пустого корыта и снова пытаемся улучшить дно», - объясняет Вячеслав Богуславский.

По его мнению, существующая сейчас система управления и взаимоотношений на фоне того, что у нас 21 век и мы находимся в центре Европы, - это просто какой-то неорабовладельческий или в лучшем случае – неофеодальный строй, и это надо менять.

Как сообщала Politeka, Чаленко рассказал, почему Запад готов инвестировать.

Также Politeka писала о том, что Сакварелидзе рассказал подробности слива информации из НАБУ.