Политолог Игорь Когут объяснил, что парламентская этика – это правила, на которых должна действовать Верховная Рада, но случается такое, что наши депутаты до сих пор для себя их не сформировали.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

По мнению Алексея Буряченко, порой выглядит так, что у наших депутатов недостаточная материальная база, понимание происходящих процессов, и это не о критике. По его словам, это о политическом туризме, когда они выстраивают себе маршрут на месяц, чтобы выгулять пестрые костюмы, а не заниматься представительством Украины.

«Правильно ли за тысячи долларов одевать на себя костюмы (а такие же факты были, вы ведь прекрасно помните, они же зафиксированы), когда это представители воюющей страны, страны, которой все пытаются скинуться на восстановление, на демократические процессы, на помощь, на вооружение, на макрофин. Тут у меня какой-то дисбаланс, что эти люди, пожалуй, не до конца понимают свою функцию, свою роль», - рассуждает Алексей Буряченко.

Как подчеркивает гость программы, парламент – это чрезвычайно важный госорган, пуповина, которая должна связывать каждого украинца с принятием правительственных решений, и люди там должны быть соответствующие. Однако, констатирует эксперт, туда приходят люди из разных сфер жизни, много молодых и новых, и им действительно не хватает понимания парламентской этики, но она формируется с каждым созывом по-новому.

«Это не только антикоррупция, как некоторые трактуют кодекс этики, это не только те ограничения, которые нам дает декларирование состояния и всего остального. Это элемент поведения, это действительно профессиональная этика. Я очень часто сравниваю кодекс парламентской этики с клятвой Гиппократа или ответственностью строителей», – утверждает Игорь Когут.

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