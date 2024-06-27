Об этом он рассказал на канале "Личность с Сергеем Дойко".

“У нас внутренние сети в Украине все переутомились. Много городских водоканалов, много коллекторов, много подземных коммуникаций, созданных еще в советское время, они очень устали. И, к сожалению, ни кредитные ресурсы, ни государственные субвенции, ни местные власти этими вопросами почти не занимались”, - сообщил Виктор Лещинский.

По словам эксперта, если говорить о большом количестве инфраструктурных объектов, то здесь также нужно четко разграничивать ситуацию с капитальными вложениями. Как отметил Виктор Лещинский, есть вложения в текущий ремонт, который постоянно проводят в городах.

“Текущий ремонт делают в некоторых случаях на 2-3 года, максимум на 5 лет. А капитальный ремонт – это фактически очень капитальные вложения, это уже не 10 или 20 миллионов гривен. Если это касается именно мостов, то капитальный ремонт – это около миллиарда или 2 миллиарда гривен”, - заявил Виктор Лещинский.

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