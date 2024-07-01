Редактор Константин Донин объяснил, что редактор в издании – это клей, который должен все собрать вместе, и порой ему приходится восполнять пробелы и писать что-нибудь самому, хотя ненавидит это делать.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как утверждает гость программы, для него как редактора всегда 90% издания любого – это обложка и название. И когда они есть, констатирует он, то дальше ты уже не думаешь, насколько тяжело, объемно, сложно будет это сделать, у тебя есть уже главное.

«Я надеюсь, что это и есть, возможно, основное требование к редактору – он должен быть как клей, способный склеить. Он сам не делает ничего, но он должен склеить разные части, чтобы это было целостное явление», - подчеркивает Константин Донин.

Бывает, рассказывает редактор, и ему приходилось кое-что дописывать к изданию, потому что он ответственен за результат, и если кто-то не успел сделать по каким-то причинам, то нельзя оставить бумагу без текста, и выбора нет, если редактор не организовал, то пишет сам. И в его карьере, отмечает гость программы, такое было, и если не знать, то можно подумать, что он в этих темах разбирается, хотя писать он не любит.

«Да, это правда абсолютно, потому что я редактор, генетический редактор. А редактор – это человек, ненавидящий писать самому и все, что пишут другие. Он это ненавидит, и делает все для того, чтобы его было меньше, оно было ярче и несло удовольствие читателю», - объясняет Константин Донин.

Как сообщала Politeka, Коган заявил, что джаз наконец-то перестал быть американской привилегией.

Также Politeka писала о том, что Десятерик рассказал о фильмах Сергея Буковского и его умении трагические страницы истории Украины показывать нежно.





