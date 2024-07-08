Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
Как отмечает гость программы, мы не слышали ни от президента, ни от главы ОП, что Украина готова идти на какие-то территориальные уступки, и этого не произойдет в любом случае. Очевидно, констатирует он, стороны будут искать так или иначе с участием международных посредников какие-то компромиссные решения, но эти компромиссные решения не будут в себе содержать то, что Украина заплатит за мир своими территориями.
«Да, может быть, действительно у нас сейчас не хватает военных сил, чтобы полностью и быстро деоккупировать свою территорию от российской федерации. Вы же помните кейс того же, например, Азербайджана, который после того, как российская федерация помогла Армении оккупировать Нагорный Карабах и не только, ждал необходимого международного контекста, сам развивал свои военные возможности, а потом реализовал и деоккупировал абсолютно всю свою территорию», - рассказывает Алексей Буряченко.
Так что позиция нашей страны, констатирует он, состоит в том, что Украина никогда не должна отдавать свою территорию. Да, добавляет эксперт, мы сейчас не знаем, к чему, к какому компромиссу придут стороны, но напрямую Украина говорить с россией не будет.
«Это будет в любом случае с участием наших международных партнеров, в принципе, про это сказал президент Зеленский. За основу можно взять зерновую сделку двух треугольников с двумя общими гранями. Там две было общие грани, здесь общих граней может быть больше. Это может быть пяти-шестиугольник, и вот в рамках этого процесса уже будут искаться, возможно, какие-то временные решения», - рассуждает Алексей Буряченко.
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