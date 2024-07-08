Политолог Алексей Буряченко заявил, что для окончания войны, конечно же, должны быть компромиссы, но это точно не будет потеря украинских территорий.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, мы не слышали ни от президента, ни от главы ОП, что Украина готова идти на какие-то территориальные уступки, и этого не произойдет в любом случае. Очевидно, констатирует он, стороны будут искать так или иначе с участием международных посредников какие-то компромиссные решения, но эти компромиссные решения не будут в себе содержать то, что Украина заплатит за мир своими территориями.

«Да, может быть, действительно у нас сейчас не хватает военных сил, чтобы полностью и быстро деоккупировать свою территорию от российской федерации. Вы же помните кейс того же, например, Азербайджана, который после того, как российская федерация помогла Армении оккупировать Нагорный Карабах и не только, ждал необходимого международного контекста, сам развивал свои военные возможности, а потом реализовал и деоккупировал абсолютно всю свою территорию», - рассказывает Алексей Буряченко.

Так что позиция нашей страны, констатирует он, состоит в том, что Украина никогда не должна отдавать свою территорию. Да, добавляет эксперт, мы сейчас не знаем, к чему, к какому компромиссу придут стороны, но напрямую Украина говорить с россией не будет.

«Это будет в любом случае с участием наших международных партнеров, в принципе, про это сказал президент Зеленский. За основу можно взять зерновую сделку двух треугольников с двумя общими гранями. Там две было общие грани, здесь общих граней может быть больше. Это может быть пяти-шестиугольник, и вот в рамках этого процесса уже будут искаться, возможно, какие-то временные решения», - рассуждает Алексей Буряченко.

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