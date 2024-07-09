Эта выставка – совместный проект Музея истории города Киева, ОО «Музей авангарда», городских властей и художественного сообщества, который длится более полугода и уже имеет достойные результаты от сотрудничества.

Первая выставка авангардных работ украинских художников была представлена ​​в декабре 2023 года, с тех пор коллекция значительно увеличилась и дополнилась новыми произведениями. В этом году на выставке вы можете увидеть работы из фондовой коллекции Музея истории города Киева и 21 новую картину, подаренные коллекционерами и художниками.

«На сегодняшний день коллекция «Украинский авангард. Эволюция» насчитывает уже 50 работ, подаренных коллекционерами и художниками, органично дополняющими произведения из фондовой коллекции Музея истории города Киева. Художественный сборник полностью представляет весь путь развития украинского авангарда, начиная от периода классического авангарда первой половины XX века», – рассказала генеральный директор Музея истории города Киева Диана Попова.

Выставка продлится до 21 июля!

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