Политик Михаил Поживанов объяснил, что из-за добровольной децентрализации у нас образовались богатые громады и бедные, которые затормозились, позже присоединившись к процессу.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

По словам Алексея Буряченко, когда у нас начиналась добровольная децентрализация, все выглядело довольно справедливо, потому что сначала объединялись те, кто до этого созрел, а вот сейчас кажется, что это был ложный путь. Как он объясняет, получилось так, что объединившиеся быстрее выиграли в конкуренции, пошли на международные проекты, а остальные – серьезно затормозились, и только сейчас начали включаться в этот процесс.

«И теперь мы видим, что действительно одни громады богаче, а другие только пытаются сейчас настраивать свою работу. Возможно, нужно было сразу делать принудительно согласно государственной политике, концепции Кабмина, и тогда не было бы определенных перекосов по отдельным общинам, и все бы стартовали одновременно, и вопрос способности громад был бы сбалансирован на центральном уровне», - объясняет Алексея Буряченко.

Как отмечает гость программы, перекос по громадам в Украине и количественный: есть такие, где 1800 человек, а есть те, где 52 000. А по качеству, добавляет политик, это действительно так, вот Балтская громада – это был пилотный проект, она выиграла благодаря этому, а Закарпатье до объединения дошло почти последнее, и разница в этом плане заметна.

«Они ждали, уже якобы и закон есть, и по всем областям они уже работают. И потом началось: ага, мы здесь три фермера, мы договорились, мы свои земли объединили, и они мощные с этого, а рядом четыре села без тех фермеров, без налогов, без всего. Здесь, я просто убежден, государство должно было регулировать эти вещи, потому что у нас появились очень бедные громады, которые постоянно на субсидиях…», - рассказывает Михаил Поживанов.

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