Заместительница директора по научной работе Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины Ирина Мелешкина рассказала, почему важно, чтобы музеи оцифровали все свои фонды.

Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

«Чрезвычайно важна, конечно, именно вот работа в этом направлении, причем в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Все музеи не могут сказать, что чья-то коллекция защищена просто от того, что происходит вокруг. Ну вот, к сожалению, это одно из направлений, чтобы просто уберечь, сохранить коллекцию», – подчеркивает Ирина Мелешкина.

Преимущественно, рассказывает гостья программы, она и работает с оцифрованными копиями, потому что даже они, сотрудники музея, не до конца ориентируются, где сейчас хранятся полотна, что-то из фондов вывозили, что-то скрывали. Однако, утверждает ученая, если это хорошая цифровая копия, где сохранены все надписи, все исходные данные, тогда это легкая работа, тем более, что есть полотна, которым более 100 лет, и дергать их следует не часто.

«Работы Петрицкого начала 20-х годов иногда переворачиваешь, а там какой-то плакатик или другие надписи, потому что с бумагой было тяжело. Причем Петрицкий изначально делал свои эскизы такими выставочными, он не делал маленькие технические эскизы, его работы сейчас можно брать и выставлять, потому что они уже переросли свой прикладной формат», - рассказывает Ирина Мелешкина.

И, конечно, добавляет она, когда речь идет об экспонировании, сохранении и исследовании работ, нужно учитывать сроки, освещение и т.д., потому что они могут выгореть, потому что преимущественно это не прочные материалы.

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