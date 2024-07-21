Нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безугла эмоционально отреагировала на скандал со сносом усадьбы Зеленских в Киеве.

Об этом она написала в своем телеграмме-канале.



"Киев. Нет, это не "прилет" российской ракеты.

Меня не перестает удивлять отсталое лицемерие людей, уполномоченных принимать решения. Лайфхак "а мы не знали". Виталий Кличко не знал? Ладно. Тебе пришлют это на телефон в первые минуты, как только начнется снос исторического дома. Сейчас информация распространяется мгновенно. Отреагируй немедленно, останови, приезжай! Неужели, если бы мэр приехал, строители не прекратили бы? Ну хоть пропиарься, но останови! Твоему спектаклю аплодировали бы, даже если до этого ты «решал» с застройщиками.

Национальная полиция не знала? Так вот мгновенно вам показали. Оградите территорию, начните расследование, но прежде всего остановите это!

Ложная культура лжи. Люди поплачут, походят, а дальше можно продолжить свое. И продолжат", - написала Безуглая.



Как сообщалось ранее, в Киеве снесли Усадьбу Зеленских. Это историческое здание конца XIX века.