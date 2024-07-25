Эксперт по вопросам строительства Виктор Лещинский рассказал, что прежде всего укрытие двойного назначения гарантирует безопасность людям, а уже потом его можно подстроить под другие функции.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По словам гостя программы, много государственных программ, которые настроены на меры безопасности в объектах строительства, которые должны гарантировать гражданскую защиту населения. Особенно, отмечает он, речь идет о противорадиационных укрытиях, объектах двойного назначения в регионах, которые находятся рядом с линией столкновения, это примерно восемь регионов Украины.

«Это не школа-укрытие, это за кулисами противорадиационное укрытие двойного назначения. Прежде всего гарантированы защитные свойства, потом уже переходят к той составляющей, чтобы приспосабливать такие объекты под обучение школьников, детские сады и объекты здравоохранения», - объясняет Виктор Лещинский.

Как рассказывает эксперт, если укрытие подстраивается под детский сад или школу, то там, соответственно, должен быть обеспечен образовательный процесс, а это нормальная работа классов, специальное освещение, отличающееся от того, что просто есть в ПРУ, вентиляция, уборная и много-много чего другого, обеспечивающего жизнедеятельность учащихся и учителей.

«О больницах, объектах здравоохранения. Соответственно, кроме того, что обеспечивается безопасность сотрудников и пациентов этого заведения, сооружение должно содержать также объекты, где проводится неотложная медицинская помощь. Двойное назначение такого противорадиационного укрытия должно обеспечивать и помещение, в котором можно проводить операции, уход за пациентами, и оказывать полную медицинскую помощь, обеспечивая такую ​​же вентиляцию и все нормы, которые присущи заведению здравоохранения», - рассказывает Виктор Лещинский.

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