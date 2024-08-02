Эксперт по коммуникациям Тарас Семенюк объяснил, что о справедливом мире все говорили и думали первый год полномасштабной войны, а дальше наши партнеры думают о своих интересах и выгодах.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Как отмечает гость программы, Украина официально всегда говорит о справедливом мире, он это называет справедливой дипломатией или дипломатией справедливости. То есть, объясняет эксперт, мы требуем, чтобы к нам относились как к стране, которая подверглась атаке, незаконной агрессии со стороны соседа, ведь причин для этого мы не создавали, поэтому мы требуем санкции против россии.

«Это работало ровно год после начала войны, а после этого мир начинает меняться, и дипломатия наших партнеров становится дипломатией интересов. То есть интерес личный, национальный, интерес группы преобладает над дипломатией справедливости, о которой мы постоянно говорим. Справедливый мир, справедливое достижение мира – окей, подождите, давайте посмотрим с другой стороны. И здесь включаются интересы», – объясняет Тарас Семенюк.

По его словам, речь идет не только об интересе увеличения прибыли, которую ЕС и США теряют из-за помощи и вооружения Украины, но и о том, что Украина может выгодного им предложить, как поощрить остаться украинских беженцев работать заграницей, как не пустить к себе войну, которая сейчас продолжается в Украине из-за россии.

«То есть интерес максимально сдерживать Украину, максимально сдерживать ее потенциал, чтобы она не интегрировалась в Европу. Потому что в Европе не знают, что с этим делать: Украина находится в состоянии войны с россией, и они страшно боятся, что эта война может перекочевать на их территорию, они станут частью ответственности в этой войне. Условно Украина вступает в Европейский Союз, это уже проблемы не только Украины, а уже и Европейского Союза, чего они не хотят», - заключает Тарас Семенюк.

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